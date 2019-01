Südkorea verbietet lästige Bloatware am Smartphone

Ungewollte und häufig unlöschbare App-Dreingaben am Handy, sogenannte Bloatware, sind für immer mehr Smartphone-Nutzer ein Ärgernis, werden von den Herstellern in einer Zeit sinkender Gewinne aber oft als notwendiges Zusatzgeschäft betrachtet. In Südkorea ist nun trotzdem Schluss mit dieser Praxis: Nicht vom Gerät löschbare Bloatware wurde dort nun offiziell verboten.