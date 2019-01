51 Tote: Pilot hatte „emotionalen Zusammenbruch“

Die Propellermaschine vom Typ Bombardier Dash 8 war am 12. März 2018 auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu von der Landebahn abgekommen, auf einem Feld auseinandergebrochen und in Flammen aufgegangen. Das Flugzeug war in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, gestartet.