Bänder bei Audi Ingolstadt stehen komplett still

Gewerkschaft fordert 18 Prozent mehr Lohn

Der Audi-Standort Györ ist das größte Motorenwerk im Konzernverbund und beliefert auch Volkswagen. Die Beschäftigten vor Ort waren am Donnerstag in den Streik getreten. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne um 18 Prozent und eine Angleichung an die Bezahlung in anderen Werken in Ost- und Mitteleuropa.