Djokovic scherzt und bekommt einen Lachanfall!

Novak Djokovic hat gut Lachen! Nach dem perfekten Turnier von Melbourne, wo er seinen 15. Grand-Slam-Titel holte, sah man ihm die Erleichterung an. Bei der abschließenden Pressekonferenz scherzte er mit einem italienischen Kollegen über dessen Akzent. „Djoker“ amüsierte sich so sehr über seinen eigenen Witz: „Sieben Melbourne-Siege, 15 Grand-Slams, nicht so schlecht“, dass er kaum mit dem Lachen aufhören konnte. Hier im Video sehen sie die vielleicht berühmteste Szene des heurigen Australian Opens, die auch zum Mem (Internet-Selbstläufer) werden könnte.