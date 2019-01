60 glückliche Gewinner von Ambiente begeistert

Aufgetischt hatte das Team rund um Wirt Mario Duregger am Sonntag in der Hütte schon am frühen Vormittag. Das genüssliche Frühstück ließen sich etwa Martina und Manfred Feiersinger aus Söll nicht entgehen. „Es ist köstlich, wir freuen uns auf einen unvergesslichen Tag“, strahlten die beiden.