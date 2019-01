10 Minuten Gameplay aus dem irren Sowjet-Shooter

Das Entwicklerstudio Mundfish hat neue Szenen aus einem der skurrilsten Shooter-Projekte präsentiert, die 2019 ins Haus stehen: „Atomic Heart“. Im Trailer zeigen die Entwickler nicht nur, wie sich ihr Projekt in der Praxis spielt, sondern gewähren auch eine Vorschau auf die bizarren Kreaturen, derer sich der Spieler als KGB-Agent in einer fiktiven Sowjetunion erwehren muss. „Atomic Heart“ erscheint für PC, PS4 und Xbox One und kann bereits vorbestellt werden. Bis zum Release dürfte es allerdings noch eine Weile dauern. Die Entwickler haben angekündigt, Ende 2019 eine Betaversion zu veröffentlichen.