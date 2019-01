Dieses Schicksal erwartet die drei Thronanwärter

Viele sehen den „Hollywood Reporter“ als die Bibel des Showbusiness an. Wer dem zustimmt, muss dem Experten für „Game of Thrones“ als Propheten Glauben schenken. Josh Wigler liefert mit seinem Fachwissen aus sieben Staffeln eine Vorausschau/Spekulation auf das Finale Grande. In drei Kolumnen werden GoT-Fans auf den „Final Path“ geführt. Welches Schicksal erwartet die drei Thron-Titanen Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Tyrion Lannister (Peter Dinklage) auf diesem Weg zum endgültigen Ziel?