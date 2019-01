Neues Action-Rollenspiel im „Dragonball“-Universum

Der Spiele-Publisher Bandai Namco hat in der Nacht auf Montag ein neues Spiel im Universum der beliebten Anime-Serie „Dragonball“ angekündigt. Bei dem Spiel mit dem Arbeitstitel „Project Z“ handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das noch 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Es spielt, wie es der Name schon andeutet, in der Handlung des Serienablegers „Dragonball Z“.