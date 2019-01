Eva Padberg freut sich über Geburt ihres Kindes

Auf Instagram schrieb sie: „So, nun ist es offiziell. Wir sind zwei (bald drei) glückliche Kürbisse. Niklas versucht immer noch mit meinem Bauch zu konkurrieren... aber ich denke, ich gewinne.“ An den genauen Moment, als das Model sich auf dem Weg zu seinen Eltern in Thüringen befand und die glückliche Nachricht mitgeteilt bekam, konnte es sich ebenfalls erinnern und berichtete in seinem Social-Media-Post weiter: „Ein surrealer Moment - mitten auf der Autobahn. Wir sind an der nächsten Ausfahrt abgefahren und zu McDonald‘s gegangen, weil ich auf den Schreck erst mal etwas essen musste. Ein paar Tränen musste ich natürlich auch vergießen.“ Da bleibt nur zu sagen: Herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern!