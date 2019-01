Streit eskalierte: Frau stach auf ihren „Ex“ ein

In den Rücken gestochen

Laut Angaben der 24-Jährigen schlug und trat der 23-Jährige auf sie ein und bedrohte sie auch mit dem Umbringen. Dabei wurde die Frau am linken Unterarm leicht verletzt. Sie rettete sich in die Küche und holte aus einer Lade ein Jausenmesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge. Damit ging sie auf ihren „Ex“ los und stach ihm in den Rücken.