Wiestal Landesstraße nach Unfall gesperrt

Ein Bulgare (34) fuhr am Montag gegen 5.40 Uhr auf der L 107 in Ebenau Richtung Hallein. In einer Rechtskurve kam er bei Schneematsch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Lenkerin des Pkw, eine 33-jährige Deutsche, und der 34-Jährige verletzten sich unbestimmten Grades und wurden vom Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Während der Bergung der Fahrzeuge wurde die Wiestal Landesstraße für zirka eine Stunde komplett gesperrt. Im Anschluss war die Unfallstelle einspurig passierbar.