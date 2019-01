Neymars Einsatz gegen ManU „sehr unwahrscheinlich“

Am Sonntag dann sickerte durch: Es dürfte doch schlimmer sein. Französische Medien sprchen von einem Bruch des Mittelfußknochens. Genau deswegen war Neymar schon im März 2018 operiert worden. Und Trainer Tuchel wurde auch deutlicher. Den Bruch wollte er zwar nicht bestätigen, aber: „Dass Neymar gegen Manchester United spielt, ist sehr unwahrscheinlich. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, aber es wird extrem schwierig.“ Das CL-Achtelfinal-Hinspiel findet am 12. Februar in Manchester statt, das Rückspiel am 6. März in Paris.