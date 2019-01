Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Sonntag gegen 19.30 Uhr kam es beim Kreisverkehr Fürth in Piesendorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine Lenkerin (30) war von Fürth kommend in den Kreisverkehr eingefahren und wurde dabei im Kreisverkehr seitlich links von einem Pkw gestreift. Während die 30-Jährige ihr Fahrzeug zum Stillstand brachte, flüchtete der Zweitbeteiligte in unbekannte Richtung. Die Beifahrerin (20) wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen blieb ergebnislos.