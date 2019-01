„Madame Protz“ mit etwas teurem Schuhwerk

Macron ist seit elf Jahren mit seiner 24 Jahre älteren ehemaligen Lehrerin Brigitte Trogneux verheiratet. Schon als 17-jähriger Schüler soll er mit der Familienmutter eine Affäre gehabt haben. Die Macrons stehen in Frankreich immer wieder wegen ihres exklusiven Lebensstiles unter Beschuss. So soll die „Bibi“ genannte Brigitte neues Tafelgeschirr um 50.000 Euro für den Elysee-Palast geordert haben. Die LV-Sneaker werden in ihrer Heimat aber vermutlich niemanden wirklich kratzen, das es erheblich teurere Modelle gibt.