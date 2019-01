Maduro trainiert, Guaido verspricht Amnestie

Militärattaché in Washington stellt sich gegen Maduro

Wenn der selbst ernannte Interimspräsident Guaido die Militärs und Milizen auf seine Seite ziehen will, muss er ihnen etwas bieten: Nur wenn sie keine Zukunft für Maduros Regierung mehr sehen und gleichzeitig eine sichere Ausstiegsoption haben, dürften sie die Seiten wechseln. Einen ersten Erfolg seiner Charmeoffensive konnte er schon verbuchen: Der Militärattaché an der venezolanischen Botschaft in Washington sagte sich am Wochenende von Maduro los und stellte sich in den Dienst von Guaido. „Es reicht“, sagte Oberst Jose Luis Silva in einer Botschaft an seine Kameraden: „Keine Gewalt mehr gegen die Bürger.“