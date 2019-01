Van der Bellen nach zwei Jahren kaum beliebter

Gespaltenes Bild: Regierungs-Fans sind VdB-Skeptiker

Die Trennlinie verläuft, wenig überraschend, entlang der Grenze Regierungs- und Oppositionsanhänger. Es zeigt sich: Van der Bellen ist noch lange kein Präsident für alle. Gerade einmal jeder neunte FPÖ-Wähler gibt an, dass sich sein Eindruck vom Ex-Grünen-Chef in der jüngeren Vergangenheit verbessert habe. Unter den deklarierten ÖVP-Anhängern sind die meisten in der Kategorie „teilweise zufrieden“ zu finden, „sehr zufrieden“ sind unter den Wählern von Türkis oder Blau nur „sehr wenige“, schreibt der „Standard“.