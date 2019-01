Mittelmeer-NGO wirbt für Heirat mit Migranten

Fast täglich brechen Migranten von der Küste Afrikas auf, um über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen - eine Seereise mit nicht selten tödlichem Ausgang. Mission Lifeline betreibt das Rettungsschiff Lifeline, eines jener Schiffe, die Migranten in Seenot aus dem Meer retten. Was danach kommt, wird allerdings oft zum Politikum. So saß die Lifeline im Sommer 2018 tagelang auf See fest, an Bord 224 Migranten, weil weder Italien, noch Malta dem Schiff das Anlegen in einem ihrer Häfen gestatteten. Kapitän Claus-Peter Reisch (57) steht derzeit in Malta wegen des Vorwurfs der Schleuserei vor Gericht.