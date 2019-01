Wöber: Von der Regionalliga zum Duell mit Messi?

„Wird nicht einfach gegen Messi“

Gegen Levante war Sevillas Defensive wenig bis gar nicht gefordert. Das dürfte sich in Barcelona ändern, wenn die Hausherren versuchen, den 0:2-Rückstand aus der ersten Partie umzudrehen. Lionel Messi wurde im Hinspiel in Andalusien noch geschont, könnte am Mittwoch jedoch von Beginn an dabei sein. „Sollte ich gegen ihn spielen, wird das sicher nicht so einfach werden“, meinte Wöber.