Rapids Pavlovic: „Ich habe noch nichts gezeigt“

Für Alar war es das erste Tor seit dem 1:1 am 2. September in Graz. „Es ist doch klar, dass man darüber nachdenkt, ich nicht zufrieden bin“, sagt der 29-Jährige. „Aber ich gebe weiter Gas. Ich hatte auch bei Sturm so eine Phase.“ Mit der Aussage, er funktioniere halt nicht in Hütteldorf, kann er nichts anfangen: „Dann hat im Herbst kaum einer zu Rapid gepasst. Die Leute vergessen schnell, dass ich in meinen ersten zwei Jahren der beste Torschütze Rapids war. Ich stehe zu der Entscheidung, weiß, dass ich wieder treffe.“