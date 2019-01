Irvine: Mercedes und Ferrari raus aus Formel 1!

Harte Kritik an Vettel

Zuletzt lästerte Irvine über Vettel, der sich im vergangenen Jahr Lewis Hamilton in der WM geschlagen geben musste. Für ihn sei der Deutsche „massiv überschätzt“. „Ich begreife nicht, wie er viermal Weltmeister werden konnte. Vettel ist gut, wenn er ganz vorne fährt und niemand gegen ihn kämpft. Wenn er sich mit jemandem auf der Strecke duelliert, ist er zu sehr auf diesen Kontrahenten fokussiert und kollidiert mit ihm. Das passiert fast immer“, so die harte Kritik von Irvine.