Kabinenpredigt: Kovac mit Kritik an Bayern-Stars

Erst eine Kabinenpredigt in der Halbzeitpause brachte die Bayern auf die Erfolgsspur. „Ich habe in der Kabine deutliche Worte gefunden“, verriet Niko Kovac nach Abpfiff. Sein Weckruf: „Ich habe gesagt, dass wir so in der Form in der zweiten Halbzeit nicht spielen können.“