Snowboarderin (20) aus Bad Ischl stürzte in Graben

Am 27. Jänner um 14 Uhr fuhr eine 20-Jährige aus Bad Ischl mit vier männlichen Begleitern die Trasse einer Materialseilbahn im Gemeindegebiet von Gosau ab. Im Zuge dieser Abfahrt kamen die Wintersportler in einen Graben und versuchten aus diesem hinauszufahren. Die Frau befand sich einige Meter unterhalb ihrer Begleiter. Für das Ausqueren schnallte sie ihr Snowboard ab, rutschte jedoch auf der Schneedecke aus und in weiterer Folge einige Meter in den Graben ab.