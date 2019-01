Lazio 86 Minuten lang besser - dann kommt Ronaldo

Juventus Turin gewinnt in Rom gegen Lazio 2:1 - und wer so eine Partie für sich entscheiden kann, der wird wohl Meister. Denn Lazio war 86 Minuten lang klar die bessere Mannschaft, die Turiner schossen in der ersten Halbzeit nicht einmal aufs Tor. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Lazio durch ein Eigentor von Emre Can 1:0 in Führung, Immobile hatte ein große Chance auf das 2:0, doch er verfehlte das Tor. Juve drehte in den letzten 20 Minuten auf und kam in der 74. Minute zum Ausgleich durch Cancelo. Lazio blieb spielbestimmend, aber den entscheidenden Treffer schoss wieder Juve - und zwar Cristiano Ronaldo aus einem Foulelfmeter. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri bleibt dadurch in dieser Spielzeit ungeschlagen und liegt mit nunmehr 59 Punkten elf Zähler vor Napoli, das am Samstag nicht über ein torloses Remis bei Milan hinausgekommen war.