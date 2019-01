Er kann es noch! Alonso gewinnt Daytona 24

Mit dem mit seinem Team fünftplatzierten Brasilianer Rubens Barrichello oder dem achtplatzierten Kolumbianer Juan Pablo Montoya landeten in dem von starken Regenfällen beeinträchtigten Rennen weitere prominente Ex-Formel-1-Piloten in den Top Ten. Alonso hat Nasr zwei Runden vor Schluss überholt und wurde so zum insgesamt dritten ehemaligen Formel-1-Champion mit einem Daytona-Gesamtsieg nach Phil Hill (1964) und Mario Andretti (1972).