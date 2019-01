Flughafen von Antalya von Tornado getroffen

In zwei Bezirken südwestlich der Provinzhauptstadt, in Kumluca und Finike, waren laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag zwei Menschen während eines Tornados gestorben. Eine Studentin, deren Auto von einem Tornado erfasst worden war, wird weiter vermisst. Die Suche nach der 20-Jährigen dauere an, meldete Anadolu am Sonntag.