Wolf im Slopestyle-Weltcup auf Seiser Alm Fünfte!

Die Österreicherin Lara Wolf hat am Sonntag beim Slopestyle-Weltcup der Ski-Freestyler auf der Seiser Alm Rang fünf belegt. Es gewann die US-Amerikanerin Eileen Gu vor der Kanadierin Megan Oldham und ihrer Landsfrau Julia Krass. Bei den Herren musste Lukas Müller auf einen Semifinalstart verzichten. Der Finalsieg ging an Max Moffatt (CAN) vor Oliver Magnusson (SWE) und Kiernan Fagan (USA).