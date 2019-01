Ulbing/Karl gewinnen auch Moskau-Parallel-Bewerb!

Material-Nachjustierung erfolgreich

Karl, für den es in Moskau am Samstag in Einzelrennen ebenfalls nicht nach Wunsch gelaufen war, justierte mit Erfolg am Material nach. „Ich bin heute mit einer neuen Bindungsplatte gefahren und habe auch die Schuheinstellung um einige Millimeter nachjustiert. Mit dem Ergebnis, dass die Selbstverständlichkeit auf dem Brett, die ich zuletzt vermisst habe, wieder zurückgekommen ist“, erklärte der viermalige Weltmeister.