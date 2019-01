Kurse für pflegende Angehörige wertvoll

Bedarf steigt stetig

Bei den Verbesserungsvorschlägen gab es den Wunsch nach mehr Kinästhetik, also die Unterweisung, wie man die nötige Hilfestellung leistet, ohne dabei selbst zu ermüden und sich körperlich so gut es geht zu schonen. Zudem wurde der Wunsch nach weiteren Terminen ausgesprochen. Hinsichtlich der demografischen Entwicklungen wird häusliche Pflege auch weiterhin immer mehr an Bedeutung gewinnen. Deshalb gibt es in Reutte schon neue Termine.