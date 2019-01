Anschober: „Wünsche mir Gespräch mit Regierung“

Der grüne oberösterreichische Landesrat Rudolf Anschober, der gemeinsam mit Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner am Podium war, kritisierte die Linie der türkis-blauen Koalition in der Integrationspolitik: „Ich wünsche mir ein Gespräch mit der Regierung“, sagte Anschober. Diese sei aufgefordert, Maßnahmen zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten zu ergreifen, die lange überfällig seien, so der allgemeine Tenor an diesem Sonntag.