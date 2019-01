Die Gefahr lauert auf dem Eis

Mehrere Unglücke auf Salzburgs Seen

Drei Todesopfer gab es in den vergangenen Jahren in Salzburg. 2010 brachen in Bürmoos gleich vier Eisläufer gleichzeitig ein. Einer davon schwebte damals in aktuer Lebensgefahr. Der jüngste Unfall ereignete sich im Februar des Vorjahres auf dem Zeller See. Eine Urlauberin aus Belgien überlebte stark unterkühlt und mit einem Schock.