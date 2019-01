Laimers Premierentor rundet Leipziger Torfest ab

ÖFB-Legionär Konrad Laimer hat am Sonntagabend über sein Premierentor in der deutschen Fußball-Bundesliga gejubelt. Der 21-jährige Salzburger erzielte beim klaren 4:0-Erfolg von RB Leipzig in Düsseldorf den Endstand (68.) und leistete zudem die Vorarbeit zum 3:0 durch Yussuf Poulsen (16.).