Eine Lehre, die Glanz ins Leben bringt

Dass nicht alles Gold ist, was glänzt, gilt bei einem Beruf wohl eher nicht - Vergolder und Staffierer machen aus Zier-, Gebrauchs- und Einrichtungsgegenständen aus Holz, Metall, Gips, Marmor, Glas oder Kunststoff glänzende Besonderheiten. Ihr täglich Brot: Blattgold, Blattsilber, Schlagmetall, Blattaluminium, Blattkupfer und Bronzepulver! Gelehrt wird das Handwerk, das 2017 von der UNESCO als erhaltenswertes immaterielles Kulturerbe eingestuft wurde, in Kärnten nur an einem Standort: Im Keller des Landesmuseums in Klagenfurt findet man die Restaurierwerkstatt, wo Ausbildungsleiter Leopold Ehrenreicher in die alte Handwerkskunst einführt.