Nightrace in Schladming sorgt für Millionenshow

Wo gehobelt wird, da fallen Späne, wo Positives passiert, da gibt es zwangsläufig Neider. Das ist überall auf der Welt so, nicht anders in Schladming. Wo sich ein Veranstaltungs-Tourismus etabliert hat, um den uns Rest-Österreich beneidet. Und der in diesen Tagen mit dem Nightrace - dem Nachtslalom mit den Stars rund um Marcel Hirscher - seinen nächsten Höhepunkt erlebt. Ausverkaufte Planai, das bringt Wertschöpfung und viele Millionen. Trotzdem ist’s so manchem in der Region „zu viel“, was passiert.