85.000 Zuschauer bei Hahnenkammrennen 2019!

Den Super-G zum Abschluss der 79. Hahnenkammrennen am Sonntag in Kitzbühel haben laut Angaben des Organisationsteams 21.000 Besucher live im Zielstadion und an der Strecke verfolgt. Bei der wetterbedingt auf den Freitag verschobenen Abfahrt waren 25.000 Zuschauer gezählt worden, zum Slalom am Samstag 39.000. Somit hat es am Wochenende insgesamt 85.000 Besucher gegeben.