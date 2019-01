Landtags-Debatte um besseren Schutz für Frauen

Fünf Frauenhaus-Standorte in Oberösterreich

Dieser sei aber dringend notwendig. In Oberösterreich finden von Gewalt bedrohte Frauen nur Schutz in Häusern in Linz, Wels, Steyr, Vöcklabruck und Ried. 41 Plätze stehen dort insgesamt zur Verfügung. In Braunau, Freistadt, Bad Ischl, Kirchdorf und Perg gibt es auch noch Übergangswohnugen.Gerstorfer sieht in Braunau, im Mühlviertel und im Salzkammergut den höchsten Bedarf für Frauenhäuser: „Der Betrieb aller drei Unterkünfte kostet jährlich rund 1,2 Millionen Euro!“