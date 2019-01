Neumayer rockte die Streif

Was für ein Hahnenkamm-Wochenende für Christopher Neumayer! Sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G raste der 26-jährige Radstädter in Kitzbühel auf Rang 21. Nach seinen besten Weltcupergebnissen hat der Salomon-Pilot Lust auf mehr, will kommendes Wochenende in Garmisch für die nächste Sensation sorgen.