Von Yoga- und Fitness-Trends bis zum Klettersport

In Halle C6 können Besucher im Rahmen der ISPO Digitize erstmals eSports auf der Messe live erleben. Unter anderem findet in der eSport Arena ein Freundschaftsspiel zwischen den Bayern Ballers Gaming, dem eSports-Team des FC Bayern Basketball, und der ISPO-Community statt. Darüber hinaus geben Experten unter anderem von Sport1, Nielsen, der Deutschen Fußball Liga (DFL) und 7Sports Einblicke in das Potenzial und den Wachstumsmarkt der Trendsportart. Im Rahmen der ISPO Munich Sports Week veranstaltet der Münchener Sportfachhändler Globetrotter im am Mittwoch, 6. Februar, ein eSports-Turnier, das via Live-Stream in die Messehallen übertragen wird.