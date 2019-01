Hier „liefert“ Bote ein Paket einfach am Balkon ab

In dem schier unfassbaren Video, das seit Kurzem in sozialen Netzwerken kursiert, ist der Mann zu sehen, wie er auf das Dach eines Lieferwagens - das Logo von Hermes ist auf der Seite des Wagens groß zu sehen - klettert und mehrmals vergeblich versucht, ein großes Paket auf den Balkon einer Wohnung im ersten Stock zu werfen. Beim dritten Anlauf gelingt es dem Boten, das Paket bleibt am Balkon liegen. Zustellung erledigt.