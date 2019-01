Matthias Reim heizte am Grazer Feuerwehrball ein

Am Abend der noblen Opernredoute gab es noch weitere Ball-Höhepunkte in Graz. Beim Ball der Feuerwehren sorgten neben der Tiroler Alpenrockerin Hannah auch die Old School Basterds für Stimmung, Höhepunkt war dann der Auftritt von Schlagerstar Matthias Reim („Verdammt, ich lieb dich“).