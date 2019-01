Spezialkräfte rückten nach angeblichem Schuss aus

Ein Knallgeräusch und ein zerbrochenes Autofenster haben am späten Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in der Seestadt in Wien-Donaustadt geführt. Ein 25-jähriger Autobesitzer hatte Alarm geschlagen. WEGA- und Cobra-Beamte rückten an, stellten aber nichts Verdächtiges fest. Die Polizei kritisierte die Gerüchte und Aufregung, die sich daraufhin in sozialen Netzwerken entwickelten.