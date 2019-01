Skiunfall: 22-Jährige kurzzeitig bewusstlos

Die junge Frau aus Kirchbach war mit ihrem Bruder am Nassfeld zum Skifahren. Dort wollten beide die Piste 75 - schwarz - Trogkofelabfahrt hinunter. Am Pistenrand hinter einer Geländekuppe stoppten sie kurz, um die weitere Abfahrt zu besprechen. Von oben kam derweil ein Skifahrer aus Slowenien, der beide übersah. Trotz Bremsversuch, krachte er in die junge Frau.