ÖFB-Star Hinteregger geht auf eigenen Trainer los

„Keine Taktik“

Und der ehemalige Salzburg-Verteidiger legte sogar noch nach! Denn vor allem mit der Defensivtaktik war Hinteregger mehr als nur unzufrieden: „Wenn du nur dem Ball nachläufst, macht das keinen Spaß. Ich weiß gar nicht, welche Taktik wir spielten.“ Und damit hat der ÖFB-Star gleich die nächste Watsch‘n verteilt. Allerdings nicht ohne Folgen. Augsburg-Manager Stefan Reuter kündigte ein klärendes Gespräch mit dem ÖFB-Kicker an. Es soll eine saftige Strafe folgen. Doch was passiert mit dem Trainer? Am Samstag setzte es die dritte FC-Niederlage in Folge und zugleich die siebente in den jüngsten zehn Spielen. Der letzte Erfolg liegt lange zurück, Hannover 96 wurde am 27. Oktober 2018 mit 2:1 bezwungen.