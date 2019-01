Spätes „Sorry“: Prinz Philip „sehr zerknirscht“

Nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall in Ostengland hat sich Prinz Philip bei jener Frau entschuldigt, die sich bei dem Crash das Handgelenk gebrochen hatte. Der „Sunday Mirror“ veröffentlichte am Sonntag eine Kopie eines Briefes, den der 97-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. an Emma Fairweather schrieb. „Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr es mir für meine Beteiligung an dem Unfall leidtut“, heißt es darin.