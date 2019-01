Obduktion bestätigt: Julen starb am Unglückstag

Nach der Bergung des kleinen Julen aus dem Brunnenschacht in Südspanien ist die Leiche des Kindes am Samstag obduziert worden. Wie spanische Medien am Sonntag berichteten, habe die Obduktion die Vermutung bestätigt, dass der Zweijährige bereits am Unglückstag gestorben war. Bei der Trauerfeier für den Buben kam es zu ergreifenden Szenen.