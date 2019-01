Erster Weltcupsieg! Venier gewinnt Risiko-Rennen

Was war das für ein Risiko-Rennen, am Sonntag in Garmisch! Unzählige Speed-Damen wurden von der schwierigen Abfahrt beinhart abgeworfen - darunter auch Conny Hütter - doch Stephanie Venier meistere die Strecke souverän und feierte damit völlig verdient ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt! Die Tirolerin setzte sich um 0,25 Sekunden gegenüber der Zweitplatzierten Sofia Goggia (ITA) durch. Auf Platz drei landete die Deutschen Kira Weidle (+0,54 Sekunden). Es war der fünfte ÖSV-Sieg in der sechsten Damen-Abfahrt der Saison. Mit Nici Schmidhofer und Ramona Siebenhofer schafften es zwei weitere ÖSV-Damen in die Top Ten.