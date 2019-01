Von Drasenhofen zur Caritas - und jetzt in U-Haft

Hintner hatte laut „Kurier“ auf Facebook geschrieben: „Die Pizza-Essen-Pädagogik dürfte in St. Gabriel nicht so aufgehen … zwei Ex-Drasenhofner sind jetzt in U-Haft.“ Inzwischen hat der ÖVP-Bürgermeister das Posting aber gelöscht. Laut seinen Angaben soll es sich bei den Burschen um einen 17- und einen 18-jährigen Asylwerber handeln. Der Jüngere der beiden soll nach einer Attacke auf einen Mitbewohner vor Kurzem aus dem Caritas-Haus weggewiesen worden sein, der Ältere gehörte zu jenen volljährig gewordenen Burschen, die am 10. Jänner in ein Flüchtlingsquartier für Erwachsene verlegt wurden.