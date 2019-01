Mord an Pensionistin: Polizei rätselt über Motiv

Blutige Gewaltserie in Niederösterreich

Die Bluttat reiht sich in eine grauenvolle Serie tödlicher Gewaltverbrechen ein, die Anfang des Jahres ihren Anfang genommen hatte: Am 8. Jänner griff Senol D. in Amstetten-Greinsfurth zu einem Messer und stach bis zu 38-mal auf seine Ehefrau Aurelia Sch. (40) ein. Der 37-Jährige sitzt seither in Haft. Am 9. Jänner griff auch Roland H. (42) in Krumbach zu einem Messer: Wie von Sinnen stach er auf seine Ex-Freundin Silvia K. ein. Für die 50-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Auch der 42-Jährige sitzt in Haft.