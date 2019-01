Superserie! Zum Kitz-Abschied ist ein Sieg fällig

Montag nach dem Kitzbühel-Wochenende. Eigentlich der Tag, an dem die Tiroler Kleinstadt am Fuße des Hahnenkamms ein wenig verkatert, aber spürbar erleichtert in ihrer gewohnten Ruhe badet. Zweimal jedoch ist an solchen Montagen Historisches passiert. Als Hermann Maier sich im dichten Schneetreiben mit einem Sieg doch noch für die WM 2003 in St. Moritz qualifizieren konnte (27. Jänner 2003). Und als Günther Mader den allerersten Super-G über die Hausbergkante gewann (16. Jänner 1995).