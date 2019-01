Buemi kracht gegen Mauer, Bird gewinnt in Santiago

Der Brite Sam Bird hat am Samstag das dritte Saisonrennen der Formel E in Santiago de Chile gewonnen. Der Virgin-Pilot hielt den Angriffen des früheren Formel-1-Piloten Pascal Wehrlein stand und feierte den achten Formel-E-Sieg seiner Karriere. Den aus der Pole Position gestarteten Sebastien Buemi hatte Bird in einen Fehler gehetzt. Der Schweizer prallte bei Rennhälfte in eine Mauer.