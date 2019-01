Pitztalerin (40) stürzte mit Auto in Straßengraben

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr. Die 40-jährige Einheimische geriet mit ihrem Pkw auf der Pitztaler Landesstraße im Gemeindegebiet von Jerzens in einer leichten Linkskurve ins Schleudern, rutschte über den rechten Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto stürzte in den Graben und blieb an einem Baumstumpf hängen. In der Folge bohrte sich dieser durch die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite und klemmte die Lenkerin dadurch ein. Vorbeifahrende Fahrzeuglenker setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die Lenkerin wurde von den Feuerwehren Jerzens und Zaunhof aus dem Fahrzeugwrack geborgen. Sie wurde erheblich verletzt mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.